“Ритуальный” тайник: пограничники на КПП “Меловое” выявили необычную контрабанду

Контрабандный товар и авто с несоответствующими номерами обнаружили вчера пограничники Луганского отряда из состава Объединенных сил в пункте пропуска «Меловое».

Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-военного управления Восточного регионального управления ГПСУ, передает “Луганский Радар”.



Так, вчера в пункт пропуска «Меловое» на Луганщине, на автомобиле марки «Рено» прибыл наш соотечественник. Он направлялся на въезд в Украину. Внимание пограничников привлекло нервное поведение водителя. Как результат, при осмотре транспортного средства пограничники и сотрудники таможни обнаружили скрытые в конструктивных особенностях авто 200 табличек на надгробия.

Ритуальный товар и транспортное средство изъяли сотрудники таможни. Предварительная сумма оценки имущества составила почти 150 тыс. гривен.



Во втором случае, во время пограничного контроля авто марки Ford, пограничники установили, что номер кузова автомобиля не соответствует номеру, указанному в свидетельстве о регистрации транспортного средства.



В отношении водителя пограничники составили админпротокол по ст. 121-1 КУоАП (Эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах). Меру наказания ему будет выбирать суд. Для принятия дальнейшего правового решения транспортное средство передали представителям Национальной полиции.