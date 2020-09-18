Количество выявленных случаев COVID-19 на Луганщине перевалило за 700: актуальные данные

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 19 новых случаев COVID-19 (в т.ч. 1 ребенок).
Об этом сообщает “Луганский Радар” со ссылкой на ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.
География новых случаев:
- г. Северодонецк 4 (с подозрительными клиническими проявлениями болезни)
- г. Лисичанск 1 (с подозрительными клиническими проявлениями болезни)
- Кременской район 2 (1 – контактировал с зарегистрированными случаями заболевания, 1 – с подозрительными клиническими проявлениями болезни)
- Беловодский район 3 (прибыли из ВОТ)
- Станично-Луганский район +1 (прибыл из ВОТ)
- Старобельский район 3 (2 – прибыли из ВОТ, 1 – самоизоляция)
- Попаснянский район 3 (контактировали с зарегистрированными случаями заболевания)
Таким образом, имеем всего 709 случаев коронавирусной
болезни, среди них 37 детей.
Активных больных, сегодня – 336 человека. Лечатся в стационарах – 68, амбулаторно – 268.