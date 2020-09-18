На шаг ближе к раздельному сбору мусора: в Меловом купили контейнеры для полимеров

В пгт Меловое продолжается реализация проекта «Внедрение системы раздельного сбора ТБО на территории Меловского поселкового совета». Сейчас получили 20 сетчатых контейнеров для сбора полимеров, которые будут расположены возле контейнеров для смешанного мусора.

Об этом сообщает пресс-служба поселкового совета, передает “Луганский Радар”.



Этот проект реализуется ОО «ГЕНЕЗИС» при организационной поддержке ОО «Взаимодействие-Плюс» в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке правительств Дании, Швейцарии и Швеции.

Напомним, ранее сообщалось, что коммунальное предприятие Мелового закупило гидравлический упаковочный пресс для пластика в рамках этого же проекта.