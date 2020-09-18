У “слуги народа” в Раде заметили незадекларированные часы Rolex по внушительной цене: фото

Народный депутат от “Слуги народа” Андрей Задорожный засветил в Верховной Раде часы Rolex Submariner, стоимостью от 17 до 24 тысяч долларов.

Эксклюзивное фото нардепа с аксессуаром сделал корреспондент “источника”.

Вместе с тем, в ежегодной декларации Андрея Задорожного эти швейцарские часы отсутствуют.

Как сообщал “источник”, ранее Андрей Задорожный во время заседания Верховной рады, на котором в первом чтении был принят скандальный земельный закон, обсуждал в переписке “инвестпроект с принцессой”.

Также сообщалось, что народный депутат из президентской фракции “Слуга народа” Оксана Дмитриева пришла на работу в Верховную Раду с часами швейцарской марки Jacob & Co. Их цена стартует от 3,3 тысяч евро.