5 мифов о пересечении линии разграничения и КПВВ

“Юридический советник для переселенцев” рассказал, что из того, о чем пишут или говорят о пересечении линии разграничения и пункты пропуска правда, а что – миф.

Итак,

1.В случае пересечения линии разграничения студенты не должны проходить самоизоляцию – ✅ Правда



17 сентября 2020 года вступило в силу Постановление Кабмина от 09.09.2020 № 825, расширяющее перечень лиц, которым не нужно проходить самоизоляцию после выезда из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г.. Севастополя. В этот перечень, в частности, отнесены:

🔹 лица, которые намерены вступить в учреждения образования, расположенные на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме;

🔹 соискатели образования, в том числе студенты, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме;

🔹 один из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей, иных законных представителей или других лиц, уполномоченных одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей, сопровождающих приведенных выше лиц.

2. Пересекая государственную границу вне установленных пунктов пропуска придется заплатить штраф – ✅ Правда



В соответствии со ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях пересечение или попытка пересечения государственной границы Украины любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с использованием поддельного документа или содержащих недостоверные сведения о лице, или без разрешения соответствующих органов власти, влекут наложение штрафа в размере от 3400 до 8500 грн или административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

3.Из оккупированной территории Донецкой и Луганской области нельзя законно выехать через КПВВ без паспорта – ❌ Миф



В соответствии с Постановлением Кабмина от 17.07.2019 № 815 гражданам Украины разрешается покинуть временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области через контрольные пункты при предъявлении одного из следующих документов:

🔹 паспорта гражданина Украины;

🔹 паспорта гражданина Украины для выезда за границу ( «заграничного» паспорта);

🔹 временного удостоверения гражданина Украины;

🔹 дипломатического паспорта;

🔹 служебного паспорта;

🔹 удостоверения личности моряка;

🔹 удостоверения члена экипажа;

🔹 удостоверение личности на возвращение в Украину.

Этим же Постановлением предусмотрены особенности пересечения линии разграничения для отдельных категорий лиц. Так, проезд / проход через КПВВ разрешается гражданам Украины:

🔶 не достигших 14-летнего возраста – при предъявлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу или свидетельства о рождении;

🔶 в возрасте от 14 до 16 лет – при условии предъявления паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу в сопровождении одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей или в сопровождении других лиц, уполномоченных одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей, на основании разрешения физическому лицу, выданного лицу, осуществляющему сопровождение;

🔶которые не могли оформить паспорт гражданина Украины вследствие постоянного проживания на временно оккупированных территориях или у которых отсутствует паспорт гражданина Украины в связи с потерей / похищением, – при предъявлении свидетельства о рождении (для детей до 16-летнего возраста) или любого другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, или справки, выданной территориальным органом или подразделением ГМС.

🔶 которые не могли вследствие постоянного проживания на временно оккупированных территориях осуществить вклеивание в паспорт гражданина Украины образца 1994 года фотографии по достижении 25-или 45-летнего возраста, – при предъявлении такого паспорта гражданина Украины;

🔶 не достигших 16 летнего возраста, которым в результате рождения и постоянного проживания на временно оккупированных территориях или на территориях, на которых органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия, не было оформлено свидетельство о рождении, – при условии предъявления паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу лицом (лицами), в сопровождении которого (которых) граждане Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, уезжают из временно оккупированных территорий, и документов, подтверждающих факты рождения граждан Украины , не достигших 16-летнего возраста на основании разрешения физическому лицу, выданного лицу, осуществляющего сопровождение.

4.После получения нового паспорта гражданина Украины электронное разрешение для пересечения линии разграничения считается недействительным – ✅ Правда, но частично



При подаче электронного заявления об оформлении разрешения для перемещения лиц через линию разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей необходимо предоставить информацию об одном из документов, удостоверяющий личность, в частности, паспорт гражданина Украины, «заграничный» паспорт, временное удостоверение гражданина Украины, дипломатический паспорт и тому подобное. Если в заявлении была указана информация именно о паспорте гражданина Украины, в случае переоформления (восстановления / обмена) такого документа также необходимо будет переоформить и электронное разрешение.

5.Для активации приложения «Действуй дома» невозможно использовать тот же телефонный номер дважды подряд – ✅ Правда, но частично



Как показала практика, активировать приложение «Действуй дома» на один и тот же телефонный номер возможно, но только после истечения 5 недель со дня последней активации такого приложения. Если есть необходимость в использовании «Действуй дома» до конца этого периода, необходимо приобрести (иметь) еще одну sim-карту оператора мобильной связи. Для активации пока допускается также зарубежный номер телефона.