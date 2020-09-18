СМИ: Луганчане испытывают трудности с покупкой стартовых пакетов и пополнений для «Vodafone»

Во временно неподконтрольном Луганске и ряде других городах исчезли из открытой продажи стартовые пакеты украинского оператора мобильной связи «Vodafone».

Об этом сообщает издание cxid.info со ссылкой на местных жителей в социальных сетях.

Так житель Антрацита, пишет, что пришлось заказывать два стартовых пакета на подконтрольной территории, так как не смог найти и купить на месте в течении нескольких дней.

Луганчанин, прошелся по центральному рынку и выдвинул гипотезу, что всем владельцам торговых точек приказали убрать с витрин стартовые пакеты и скретч-карточки пополнения для «Vodafone».

По словам жительницы Алчевска, на данный момент пополнить счет «Vodafone» можно только через терминалы, а стартовые пакеты продаются подпольно.

Луганчане предполагают, что причиной происходящего, могут быть действия так называемого “Минсвязи”, которое выбрало такую тактику для продвижения своего мобильного оператора «Лугаком».