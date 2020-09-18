В Украине почти 70 умерших от коронавируса за сутки: статистика на 18 сентября

За минувшие сутки в Украине подтверждено 3 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего по состоянию на утро пятницы, 18 сентября, в стране зафиксировано 169 472 больных Covid-19.

Об этом сообщает сайт СНБО.

Всего с начала пандемии Covid-19 убил 3 468 жителей страны. За минувшие сутки умерло 68 больных.

В то же время вылечились от коронавируса всего 75 486 украинцев. За сутки выздоровление было подтверждено у 1 573 украинцев.

Как сообщал “источник”, за сутки, 16 сентября, заболевание коронавирусной инфекцией подтвердили у 3 584 человек, что стало новым антирекордом. Больше всего заражений было выявлено в Харьковской и Тернопольской областях, а также в городе Киеве.