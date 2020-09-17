Играл в прятки: на Луганщине в лесу разыскали заблудившегося 5-летнего мальчика

На Луганщине полицейские разыскали 5-летнего мальчика, который заблудился в лесу.

Об этом сообщает “Луганский Радар” со ссылкой на полицию Луганской области.

Сегодня, 17 сентября, в 17.41 в Рубежанский отдела полиции поступило сообщение 37-летней местной жительницы о том, что час спустя ее сын потерялся в лесу.

Немедленно по тревоге был поднят весь личный состав отдела полиции, сотрудники ювенальной превенции, оперативники Управления уголовного розыска, бойцы батальона полиции особого назначения и кинологи.

В течение часа “прочесывания” леса полицейские нашли мальчика живого и невредимого, но немного напуганного.

Ребенок рассказал полицейским, что играя с детьми в прятки, заблудился в лесу.

Сейчас ребенка передано счастливой матери.