Главарь “ЛНР” не “усидит” в своем кресле до конца года: “Почва к этому уже готовится”

Вероятно, главарь НВФ “ЛНР” Леонид Пасечник уйдет в “отставку” до конца нынешнего года.

Так считают источники “Восточной Правозащитной Группы”, пишет “Луганский Радар”.

“Причиной отставки является отсутствие контроля над общественно-политической ситуацией в ОРЛО, т.е. Кремлю не понравилось, что Леонид Пасечник допустил протесты шахтёров, не сумел без последствий провести операцию «реструктуризация» по закрытию шахт в ОРЛО, а также допустил по мнению кураторов из Кремля запредельный уровень хищений финансовых средств выделенных из РФ”, – говорится в сообщении.

По данным источников правозащитников, у Пасечника есть конфликт с сотрудником ФСБ РФ Рашидом Садыковым, который работает в ОРЛО под псевдонимом Анатолий Антонов на должности “председателя” “МГБ ЛНР». Садыков фактически является смотрящим за деятельностью Пасечника и другими руководителями оккупационных администраций.

“Сейчас в ОРЛО происходит процесс подчинения местных элит и взятие под контроль всего нелегального бизнеса в ОРЛО (копанки, вывоз металла и т.д.). Т.е. подготовительный этап по смене первых лиц оккупационных администраций РФ в ОРЛО”, – подчеркивается в сообщении.

Также у правозащитников есть данные, что Леонид Пасечник готов уйти в “отставку” добровольно.

При этом в телеграмм-каналах слухи о скором уходе Пасечника с “должности” также активно циркулируют. Так, “Луганский инсайд” пишет, что “почва для отставки Пасечника уже готовится”.

“Заговор против Пасечника, впоследствии которого он будет отстранен от власти, уже созрел. Наибольшую активность в этом направлении проявляет администрация главы ЛНР в лице Марины Филипповой. Филиппова в последнее время проводит активные консультации на сей счет. На данный момент она фактически взяла ситуацию в регионах под свой контроль”, – сказано в сообщении.

Источник говорит, что “главы администраций” готовы “слить” Пасечника, а тех, кто будет не согласен, “уволят в ближайшее время”.

“Пока не очень понятно, кого они (заговорщики, – “ЛР”), в случае успеха, готовят в преемники Пасечнику. Но это не Игорь Корнет. Проявляемая активность и амбиции Филипповой наводят на мысль, что именно она готовится на место Пасечника”, – резюмировал “Луганский инсайд”.

По информации телеграмм-канала “Тайны Луганской Республики” “осень обещает быть интересной”. Имеется в виду, что на временно неподконтрольной территории Луганщины обострилась борьба между группами влияния и каждая из них имеет свою кандидатуру на смену Пасечнику.

“Пасечник самое слабое звено в этой цепи, и шансов на то, что он останется очень-очень мало”, – пишет источник.