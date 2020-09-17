Фермеры Луганщины хотят получить компенсации за размещенные на угодьях фортификации

Представители Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины находятся с рабочей поездкой в ​​Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства

В рамках визита советник вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова – Андрей Мирошниченко и генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции Марта Бухтиярова встретились с местными представителями агробизнеса. Предприниматели во время встречи обратили внимание на необходимость срочного решения вопроса, связанного с компенсацией расходов собственникам земли, на чьих угодьях расположены фортификационные сооружения.

«Это станет важной задачей для министерства для восстановления справедливости и открытых отношений между властью и бизнесом. В ближайшее время будут предложены механизмы решения этого вопроса », – заявил советник вице-премьера Андрей Мирошниченко.

Во время встречи также представители министерства особое внимание обратили на концептуальные подходы в разработке стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, в том числе – важность создания действенных форм правовой защиты инвесторов. Представители бизнеса положительно восприняли идею открытия филиала международного коммерческого арбитража.

В рамках региональной поездки представители Минреинтагреции продолжили встречи в рамках обсуждения подходов к концепции дальнейшей Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей. Уже состоялись встречи с бизнесом и общественностью Северодонецка, представителями власти, бизнеса и общественности Старобельского, Сватовского и Белокуракинского районов и Беловодской поселковой ОТГ с представителями бизнес-ассоциации города Краматорск.