На Луганщине уже заведено 2 уголовных дела и составлено 2 админпротокола по фактам нарушения избирательного законодательства

Сегодня, 17 сентября, в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение о том, что на трассе в направлении г. Счастье и у кафе-магазина «1 + 1» находятся билборды одного из кандидатов в депутаты, которые по мнению заявителя является нарушением избирательного законодательства.

Об этом сообщает “Луганский Радар” со ссылкой на полицию Луганской области.

Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству.

На сегодняшний день, 17 сентября, с начала избирательного процесса полицией Луганщины зарегистрировано 22 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства.

По результатам проверок было открыто 2 уголовных производства по ст. 158 «Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей» и 160 «Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму» УК Украины, к которым присоединены 6 материалов по результатам проверок сообщений.

Составлено 2 административных протокола по ст. 212-13 КУоАП «Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж и информацию о лицах, осуществила выпуск».