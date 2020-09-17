МинВОТ хочет провести инвентаризацию всех промышленных мощностей на Луганщине и Донетчине

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины планирует провести инвентаризацию всех промышленных мощностей на подконтрольной Правительству территории Луганской области Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках рабочей поездки в Донецкую и Луганскую области, состоялась встреча представителей Минреинтеграции – советника вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова – Андрея Мирошниченко и генерального директора директората стратегического планирования и европейской интеграции Марты Бухтияровой с представителями бизнеса в Северодонецке и Попасной Луганской области.

При обсуждении Стратегии экономического развития Донбасса представители бизнес-среды отметили необходимость инвентаризации всех промышленных мощностей на территории Луганской области с целью их дальнейшего использования.

В Минреинтеграции отметили о необходимости такой инвентаризации и на территории Донецкой области. На встрече также обсудили создание системы страхования военных рисков. Также в рамках поездки проведены встречи и совещания с руководством ВГА, руководителями органов местного самоуправления, общественными организациями и другими неправительственными организациями, с целью формирования комплексного решения для экономического развития региона.

В течение недели представители министерства проведут такие обсуждения еще в городе Старобельск Луганской области, городах Краматорск, Авдеевка, Мариуполь и Волноваха Донецкой области.

Цель мероприятий – подготовка проекта Концепции по реализации Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, которым предусмотрено создание нормативно-правовых, институциональных и организационных условий для формирования новой экономической идентичности региона на основе комплексного внедрения системы управления и организации экономических процессов с широким привлечением инвестиционных ресурсов, станут основой для устойчивого развития региона и местных громад, а впоследствии и полномасштабной реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

После завершения обсуждений проекта Концепции в областях, проект будет доработан и представлен на утверждение правительства.