Правозащитники: “Убийство бизнесменов в ОРЛО связано с переделом сфер влияния”

Как известно, два дня назад на оккупированной территории Луганской области, на трассе возле посёлка Вахрушево было совершено убийство: неизвестные расстреляли двух бизнесменов. Погибшие занимались бизнесом в угольной сфере.

Об этом сообщает “Луганский Радар” со ссылкой на сообщение “Восточной Правозащитной Группы”.

По информации организации, убийство связано с переделом сфер влияния в ОРЛО, а именно с контролем над рынком нелегальной добычи угля.

“С конца августа в ОРЛО работает группа из Кремля, которая состоит из экономистов и силовиков, которые проводят «аудит» расходования финансовых средств из РФ. Нами зафиксированы проведения обысков и арестов представителей местных элит в Антраците, Алчевске, Красном луче и Ровеньках. С обысками приходят к чиновникам оккупационных администраций (судьям, прокурорам, полицейским и т.д.) и местных предпринимателей, на которых указывает сотрудник ФСБ РФ Рашид Садыков, который работает в ОРЛО под псевдонимом Анатолий Антонов на должности председателя МГБ НВФ «ЛНР»”, – сказано в сообщении правозащитников.

По их данным, все эти действия связаны с противостоянием групп влияния на временно оккупированной территории Луганщины.