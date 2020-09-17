Взяли и исчезли: данные о “пропавших” больных COVID-19 из ОРЛО передали полиции Луганщины

Двое жителей неподконтрольной территории Луганской области самовольно покинули места обсервации после обнаружения COVID-19 во время нахождения на подконтрольной правительству территории области.

Об этом передает Зміст со ссылкой на комментарий заместителя директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимира Жданова.

По его словам, два человека из временно оккупированной территории находились на лечении коронавирусной инфекции под наблюдением семейных врачей. Впрочем, пока их местонахождение неизвестно. Они выбыли в неизвестном направлении. До своего «исчезновения» инфицированные лица не проходили тестов на подтверждение отсутствия вируса.

Сейчас информацию относительно указанных лиц работниками Луганского областного лабораторного центра передано сотрудникам правоохранительных органов