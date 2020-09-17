Правозащитники призвали граждан придерживаться правил при перевозке вещей через линию разграничения

В последнее время Восточное региональное управление ГПСУ стало все больше сообщать об обнаружении запрещенных товаров у людей, пересекающих линию разграничения в сторону ОРДЛО. Часто они оказывают помощь в перевозке посылок и даже не осведомлены об их содержимом.

Этот факт констатируют в правозащитной организации “Донбасс SOS”, передает “Луганский Радар”.

К примеру, 17 сентября в ГПСУ сообщили о том, что на КПВВ Станица Луганская пограничники обнаружили у украинки препараты, которые, по их оценке, содержат психотропные вещества. Женщина объяснила, что переносила чужую посылку за вознаграждение в 1500 гривен. Ее передали полицейским, а также направили сообщение об обнаружении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 309 УК Украины.

Чтобы не попасть в подобные ситуации, правозащитники советуют гражданам придерживаться простых рекомендаций:

“Не соглашайтесь перевозить посылки незнакомцев, и с большой осторожностью – знакомых людей.

Всегда проверяйте содержимое, если все же необходимо переместить посылку через линию разграничения.

Внимательно изучите перечень и ограничения количества товаров, которые можно и нельзя перевозить через КПВВ (https://bit.ly/2FD4Q59). Прочитайте наш пост, где мы подробно разбирали изменения в Указе от 17 июля 2020 года (https://bit.ly/32BJfmo)”, – сказано в сообщении.