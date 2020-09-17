Ограбил и изнасиловал: на Луганщине осудили мучителя пожилой женщины

Позицию Луганской областной прокуратуры относительно обоснованности и справедливости наказания лицу, которого обвиняли в грабеже и изнасиловании (ч. 3 ст. 186, ч. 1 ст. 152 УК Украины) поддержано Луганским апелляционным судом.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области, передает “Луганский Радар”.

Суд апелляционной инстанции оставил без изменений приговор Старобельского районного суда Луганской области, которым жителя Новопсковского района приговорили к 8 годам лишения свободы.



Установлено, что в августе 2019 года злоумышленник проник во двор пожилой женщины в одном из населенных пунктов Старобельского района. Ударив ее несколько раз кулаком в лицо, обвиняемый завладел мобильным телефоном и небольшими сбережениями. В дальнейшем с целью удовлетворения своей половой страсти мужчина, угрожая потерпевшей, вступил в половую связь против ее воли.

Стоит отметить, что указанные преступления совершены на третий день после отбывания 14-летнего срока заключения, а сам осужденный семь раз привлекался к уголовной ответственности, в основном за преступления против собственности.

По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей согласилась, что назначенное наказание соответствует степени тяжести совершенных преступлений. Апелляционную жалобу обвиняемого, который просил суд назначить ему более мягкое наказание, оставлено без удовлетворения.

Сейчас приговор вступил в законную силу.