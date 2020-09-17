На Луганщину идут заморозки: когда ждать похолодания

В пятницу, 18 сентября, в Луганской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12, днем местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 16-21 0 тепла.

Об этом сообщает “Луганский Радар” со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью 10-12 0 , днем 17-19 0 .

по городу Луганск

Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью 8-10 0 тепла, днем 19-21 0 тепла.

Прогноз погоды по области на 19 – 22 сентября 2020

19.09 Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12, утром и днем местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 3-8 0 тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3 0 , днем 13-18 0 тепла.

20.09 Малооблачно. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 3-8 0 тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3 0 , днем 16-21 0 тепла.

21.09 Малооблачно. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 1-6 0 тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5 0 , днем 16-21 0 тепла.

22.09 Малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 1-6 0 тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5 0 , днем 19-24 0 тепла.