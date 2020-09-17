18 сентября НВФ “ДНР” открывают пункт пропуска “Еленовка”: есть новшества

В пятницу, 18 сентября, группировка «ДНР» откроет свой КПВВ «Еленовка» под оккупированным Донецком.

Об этом сообщают сепаратистские ресурсы, передает “Луганский Радар”.

Пропуск граждан будет осуществляться с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд.

Как известно, для въезда в ОРДО необходимо получить “разрешение в оперативном штабе по коронавирусу”, а для выезда нужно иметь прописку на подконтрольной Украине территории.

Уточняется, что при въезде на подконтрольную “ДНР” территорию “гражданам необходимо заполнить бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Желающие могут сдать платный экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию Covid-19 при прохождении контрольно-пропускного пункта”.

“В случае отрицательного результата необходимо дать согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания (пребывания). Если тест окажется положительным, то граждане направляются в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения дальнейшего обследования”, – сказано в сообщении.

Подконтрольный «ДНР» пункт пропуска «Еленовка», связанный дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое», работает только два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.