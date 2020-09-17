Бытовые осушители воздуха – особенности

Для того чтобы обеспечить комфортный уровень влажности в квартире или доме в течение продолжительного периода времени, успешно используют осушитель воздуха. Он необходим для того, чтобы устранять проблемы, которые вызваны повышенным уровнем влажности воздуха. Подобное устройство позволит решить две важные задачи. Речь идет об обеспечении комфортных условий пребывания в квартире или доме для человека, который вынужден находиться в помещении постоянно.

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В переувлажненных помещениях могут возникнуть самые разнообразные проблемы.

1. Здесь следует выделить появление и распространение плесени, а также других грибковых организмов, разбухание и приход в негодность деревянных конструкций.

2. Кроме того, влага проникает в компьютерную технику и другие приборы, механизмы.

3. Возникает опасность короткого замыкания, риск травматизма в результате образования потеков и луж на полу.

4. Снижаются теплоизоляционные свойства строительных, а также отделочных материалов.

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При выборе осушителей воздуха из наиболее значимых характеристик следует выделить производительность осушителя, а также расход воздуха и уровень шума. Кроме того, важен объем емкости для сборки конденсата. Необходимо определиться – мобильный либо стационарный тип осушителя вам нужен.

Также следует обратить внимание на наличие дополнительных опций. В современных агрегатах комплектация возможна большим числом вспомогательных устройств разного назначения.