Россия обвинила Украину в выходе из мирных договоренностей по Донбассу

Вчера, 16 сентября, во время переговоров в минской ТКГ представитель России Борис Грызлов обвинил Украину в выходе из договоренностей по режиму тишины на Донбассе. Подчеркивается, что он хочет, чтобы инспекция позиций ВСУ в Шумах состоялась, а не была в очередной раз сорвана.

Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на ТАСС. Грызлов заявил, что после успешных переговоров и договоренностей по инспекции в Шумах процесс был сорван.

Он заверил, что теперь Киев отказывается от повторной инспекции и делает заявления, которые противоречат договоренностям и направлены на срыв процесса. Грызлов подчеркивает, что если не будет инспекции, то будет сорван весь комплекс договоренностей от 22 июля.

Также он настаивает на изменении закона о местных выборах.