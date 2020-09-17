Уже почти 700: на Луганщине стремительно растет число случаев COVID-19

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 36 новых случаев COVID-19 (в том числе 2 ребенка), закончили лечение и выписаны 10 человек.
Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.
География новых случаев:
- г. Северодонецк +18 (из них 8 – в контакте с зарегистрированными случаями заболевания, 4 – прибыли из ВОТ, 6 – с подозрительными клиническими проявлениями болезни)
- г. Лисичанск 8 (6 – контактировали с зарегистрированными случаями заболевания, 2 – с подозрительными клиническими проявлениями болезни)
- г. Рубежное 1 (прибыл из ВОТ)
- Новопсковский район 3 (2 – контактировали с зарегистрированными случаями заболевания, 1 – прибыли из ВОТ)
- Станично-Луганский район +1 (прибыли из ВОТ)
- Марковский район +1 (с подозрительными клиническими проявлениями болезни)
- Сватовский район 2 (1 – контактировал с зарегистрированными случаями заболевания, 1 – с подозрительными клиническими проявлениями болезни)
- Новоайдарский район 2 (1 – прибыл с ВОТ, 1 – с подозрительными клиническими проявлениями болезни)
Таким образом, имеем всего 690 случая коронавирусной
болезни, среди них 36 детей.
Активных больных, сегодня – 343 человека. Лечатся в стационарах – 77, амбулаторно – 266.