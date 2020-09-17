Уже почти 700: на Луганщине стремительно растет число случаев COVID-19

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 36 новых случаев COVID-19 (в том числе 2 ребенка), закончили лечение и выписаны 10 человек.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.



География новых случаев: