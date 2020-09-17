Гармаш об итогах очередного раунда переговоров в Минске: “РФ блокирует обмен пленными”

Российская Федерация занимается блокированием процесса переговоров сразу в трех подгруппах в рамках минской ТКГ.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил журналист из Донецка, член украинской делегации в контактной группе Сергей Гармаш, информирует Диалог.UA.

По его словам, последнее заседание в рамках ТКГ было “уникальным”. Сразу два модератора от ОБСЕ по двум переговорным подгруппам заявили, что впервые сталкиваются с процессом блокировки переговоров за все время своей практики. Это подтвердил и французский дипломат Пьер Морель: он отметил, что за 50 лет своей работы он ни разу ничего такого не видел. Как отметил Морель, ему пришлось закрывать заседание досрочно.

“Сейчас Россия продолжает ставить ультиматум. Но она делает это не сама, а устами своих марионеток из ОРДЛО. Они ставят ультиматумы по отмене постановления Верховной Рады Украины по местным выборам. Они заблокировали обмен пленными. И отказываются подавать списки пленных. Тем не менее, это никак не связано с постановлением Верховной Рады”, – заявил Гармаш.