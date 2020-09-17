За помощника Юрченко внесли залог – он уже вышел из СИЗО: подробности

Помощник народного депутата от “Слуги народа” Александра Юрченко Иван Фищенко, которого НАБУ подозревает в получении взятки в сговоре с нардепом, вышел из СИЗО под залог в 1 миллион гривен.
Об этом “Украинской правде” сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.
По ее словам, за Фищенко в среду, 16 сентября, внесли денежный залог в полном объеме.
Стоит отметить, что во время судебного заседания 15 сентября Фищенко заявлял, что денег на залог у него нет.
“5 миллионов? Вы шутите? Конечно, нет”, – приводит издание слова помощника нардепа.
Согласно декларации супруги Фищенко по состоянию на конец прошлого года имели в накоплениях около 584 800 гривен.
Как сообщал “источник”, в Офисе генпрокурора заявили, что будут просить Высший антикоррупционный суд избрать для подозреваемого в получении взятки депутата Верховной Рады Александра Юрченко меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения денежного залога в 5-10 млн гривен.
Добавим, что президент Владимир Зеленский сделал заявление по поводу фактов коррупции в партии “Стуга народа” и потребовал от правоохранительных органов конкретных дел о наказании коррупционеров.