За помощника Юрченко внесли залог – он уже вышел из СИЗО: подробности

Помощник народного депутата от “Слуги народа” Александра Юрченко Иван Фищенко, которого НАБУ подозревает в получении взятки в сговоре с нардепом, вышел из СИЗО под залог в 1 миллион гривен.

Об этом “Украинской правде” сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

По ее словам, за Фищенко в среду, 16 сентября, внесли денежный залог в полном объеме.

Стоит отметить, что во время судебного заседания 15 сентября Фищенко заявлял, что денег на залог у него нет.

“5 миллионов? Вы шутите? Конечно, нет”, – приводит издание слова помощника нардепа.

Согласно декларации супруги Фищенко по состоянию на конец прошлого года имели в накоплениях около 584 800 гривен.

Как сообщал “источник”, в Офисе генпрокурора заявили, что будут просить Высший антикоррупционный суд избрать для подозреваемого в получении взятки депутата Верховной Рады Александра Юрченко меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения денежного залога в 5-10 млн гривен.

Добавим, что президент Владимир Зеленский сделал заявление по поводу фактов коррупции в партии “Стуга народа” и потребовал от правоохранительных органов конкретных дел о наказании коррупционеров.