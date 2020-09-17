В ООН заявили, что ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля – умерли почти 940 тыс. человек

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что вспышка коронавируса COVID-19 остается неконтролируемой и продолжает возглавлять список глобальных проблем.

Об этом говорится в сообщении на сайте ООН.

По словам шефа ООН, даже получение вакцины от COVID-19 не сможет решить этот кризис в ближайшее время.

“Нам нужно широко расширить новые и существующие инструменты, которые могут реагировать на новые случаи и обеспечивать жизненно важное лечение для подавления передачи и спасения жизни, особенно в течение следующих 12 месяцев”, – заявил Гуттериш на своей пресс-конференции накануне Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи

Также он отметил, что большие группы населения в разных странах не хотят или отказываются от принятия новой вакцины против коронавируса.

“В условиях этой смертельной болезни мы должны сделать все возможное, чтобы остановить смертельную дезинформацию”, – подтвердил генсек ООН.

Отметим, что по данным американского Университета Джонса Хопкинса состоянию на утро четверга, 17 сентября, в мире от инфекции, вызванной новым коронавирусом COVID-19, умерли 939 427 человек, выздоровели 20 208 568 человек.

Всего в мире инфицировано 29 760 579 человек

Больше всего случаев распространения коронавируса зафиксировали в США (6629702), Индии (5020359), Бразилии (4419083), России (1075485), Перу, Колумбии, Мексике, а также Южно-Африканской Республике, Испании, Аргентине Чили, Иране и Франции.

Самая высокая смертность в результате COVID-19 среди стран мира зафиксирована в США (196752), Бразилии (134 106), Индии (82066), Мексике (71978), Великобритании (41773), Италии, Франции и Перу.

Как сообщал “источник”, в Украине за сутки, 16 сентября, зафиксировали 3 584 новых случая заражения коронавирусом, что стало новым антирекордом. Всего вирус в стране диагностировали у 166 244 пациентов.