17 сентября временно перекроют движение через Новоайдарский мост

17 сентября, временно, с 11.00 до 17.00, движение по Новоайдарскому мосту будет перекрыто из-за проведения бетонных работ. Об этом сообщил заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Олег Кравцов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Олега Кравцова, сотрудники Национальной полиции Украины, в сотрудничестве с которыми работает Служба автомобильных дорог в Луганской области, помогут обеспечить безопасное проведение работ.

Мост через реку Айдар расположен на км 42 + 533 автомобильной дороги государственного значения Т-13-06 Северодонецк – Новоайдар.

Работы выполняет подрядная организация ООО «Мостстройком» (г. Днепр). Заказчик работ – Служба автомобильных дорог в Луганской области.

Бетонирование состоится 17 сентября, в четверг. Соответственно 17 сентября с 11.00 до 17.00 будет перекрыто движение по мосту.

Олег Кравцов сообщил, что работы происходит согласно графику. Ожидается, что 17 сентября будет полностью забетонирована монолитная плита левого проезда моста. После запуска движения по левой стороне моста, мостостроители перейдут работать на правую сторону моста. Ее, соответственно, перекроют, а движение будет происходить по левой полосе.

Напомним, что согласно тендеру, сдача Новоайдарского моста в эксплуатацию – до конца текущего года. Впрочем, как ожидается, при благоприятных погодных условиях, до 1 ноября должны быть завершены основные работы, которые обеспечат беспрепятственный проезд.

К концу года – устройство освещение моста, установка ограждения и дорожных знаков

Стоит отметить, что во время проведения работ на мосту дорога не перекрыта, работы ведутся по одной стороне.