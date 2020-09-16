Хорошие новости для переселенцев: в приложении “Дія” появятся новые опции

Использование в Украине электронных образцов индивидуального налогового номера и справки внутренне перемещенного лица одобрил Кабинет министров.

В октябре состоится официальная презентация ИНН в приложении “Дія”, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, передает gazeta.ua

“Наконец-то эта бумажка будет не нужна. Только что на заседании Кабинета министров мы легализовали электронный ИНН. Практически для всех жизненных ситуаций он заменит бумажный ИНН. И всегда будет у вас под рукой в ​​смартфоне”, – написал он.

По словам Федорова, правительство также легализовало электронную справку ВПЛ (внутренне перемещенного лица).

“К сожалению, это несколько миллионов человек. Сделаем все, чтобы упростить бюрократию для получения услуг. Теперь электронная справка ВПЛ будет в “Дії “(тоже на презентации в октябре). Уже на днях запустим бета-тест документа”, – написал Федоров.