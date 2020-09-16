Названы условия работы в Украине в красной зоне детсадов и школ в красной зоне

В Украине в очередной раз изменили условия разделения страны на зоны карантина, а также разрешили с определенными ограничениями работу школ и детских садов в красной зоне.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Во всех зонах будет запрещено посещение учебных заведений, если на самоизоляцию отправят более 50% классов. Решение о полном закрытии школ и детсадов в красной зоне будет приниматься только совместным решением региональной и государственной комиссий.

“Запрещается посещение заведений дошкольного, среднего, внешкольного и специализированного художественного образования на административно-территориальных единицах региона, на которых установлен “зеленый”, “желтый” и “оранжевый” уровень эпидопасности, в случае, когда на самоизоляцию из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 отправлено более 50% классов. Полный запрет работы заведений образования на территории с “красным” уровнем эпидопасности принимается только совместным решением комиссий по ТЭБ и ЧС“, – сказал Степанов.

Ранее Степанов убедил мэров отказаться от проведения массовых гуляний во время карантина.

Как сообщал “источник”, за последние сутки в Украине зафиксировано 2 958 новых случаев заболевания коронавирусом.