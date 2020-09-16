На Луганщине пограничники выявили контрабанду на 5 миллионов гривен

Контрабандные товары на более чем пять миллионов гривен обнаружили пограничники на Луганщине.

Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.



Вчера утром во время мониторинга государственной границы недалеко от населенного пункта Ноздревка пограничники Луганского отряда из состава Объединенных сил обнаружили два белых полиэтиленовых мешка, лежавших на грунтовой дороге.

В ходе дальнейшего движения вдоль государственной границы военнослужащие увидели еще 8 внешне похожих мешки на стороне Российской Федерации. Впоследствии, на территории Украины пограничники обнаружили и старенький грузовой автомобиль марки «Газ-53» российской регистрации с прицепом, нагруженным такими же полиэтиленовыми мешками белого цвета.

Транспортное средство с прицепом и всем выявленным товаром доставлены в отдел пограничной службы. В ходе разгрузки и осмотра мешков пограничники обнаружили бейсболки в количестве 45915 штук и 33 ящика табака для кальяна. Предварительная сумма оценки товара составила 5 130 000 гривен.

Автомобиль, прицеп и товары пограничники передали сотрудникам налоговой полиции. Сейчас продолжаются мероприятия по поиску лиц, причастных к противоправной деятельности.