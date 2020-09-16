На Луганщине студенты проводят археологические раскопки. ВИДЕО

Вблизи поселка Нижняя Дуванка, что на Луганщине, студенты университета имени Даля вместе с преподавателем и местными школьниками, проводят раскопки старинного кургана. Нашли семь захоронений, посуду и отшлифованный гранитный топор.

Как рассказал Суспільному профессор кафедры истории и археологии университета имени Даля Юрий Бровендер, земельный участок, на котором проводят археологические раскопки – это погребальный курган, который относится к периоду катакомбной культуры. Вокруг захоронений археологи нашли ров.

“Вокруг центрального захоронения сделан вот этот ровик. Это древнейшая индоевропейская традиция, символизирующая сакральное пространство”, – говорит Юрий Бровендер.

По словам профессора, нашли отшлифованный топор, который могли использовать в качестве оружия или в металлообработке. Уникальность находки в том, что топор был в детском погребении.

Вокруг Нижней Дуванки насчитали около 150 курганов, добавляет учитель истории.

Напомним, закончить работы и представить найденные экспонаты археологи планируют до конца сентября. Все находки передадут в университетский музей археологии.