Telegram-канал: Лепс выступал в неподконтрольном Луганске, но не “для всех”

По информации Telegram-канала “Заметки гражданина” 11 сентября во временно неподконтрольном Украине Луганске пел российский певец Григорий Лепс.

Но выступал исполнитель для “местной элиты”.

“По всем собранным показателям , Лепс выступал в пятницу в Луганске. Но не на площади, а на большой Короне для всех серьезных дядек. Были практически все ведущие министерства и аппараты.

Ну а людям зачем? И так на салют посмотрят”, – сказано в сообщении.

Отметим, что подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что 8 сентября Григорий Лепс выступал на площади Ленина в неподконтрольном Донецке.