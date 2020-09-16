В Попасной ремонтируют фасад краеведческого музея и крышу спортивного зала гимназии. ФОТО

В Попаснянской многопрофильной гимназии №25 начат капитальный ремонт крыши школьного спортзала. Капитальный ремонт предусматривает утепление чердачного перекрытия, замену и устройство кровли спортивного зала и мастерской металлочерепицей.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.



На ремонтные работы из районного бюджета было выделено 1 137 952 000 гривен. Завершить их планируют в ноябре текущего года.

Также на этой неделе начаты ремонтные работы на фасаде Попаснянского районного краеведческого музея имени Семена Йоффе.

Фасад планируется сделать вентилируемым. То есть, на стальной каркас, прикрепленный к несущему слою стены, будет закреплены облицовочные материалы, что, в свою очередь, создаст зазор между облицовкой и стеной, и позволит свободно циркулировать воздуху, который будет убирать конденсат и влагу из здания.

В качестве облицовочных материалов планируется использовать керамогранит. Средства на ремонт фасада в сумме 1469990 млн грн были выделены из районного бюджета.

Кроме того, почти завершена укладка базальтовой плитки на прилегающей к музею и Центру социальных услуг территории.