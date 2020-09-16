В Северодонецке и Рубежном на остановках создали муралы «Равенство ради безопасности». ФОТО

В рамках деятельности коалиции «Луганщина. Женщины. Мир. Безопасность »в городах Северодонецк и Рубежное на фасадах двух остановок общественного транспорта нанесены стилистические сюжетные композиции по тематике« Равенство ради безопасности ».

Об этом сообщает Департамент социальной защиты населения ЛОГА.

Коалицию государственных структур и общественных организаций в Луганской области сформировали в 2018 году с целью эффективного сотрудничества и консолидации усилий, направленных на реализацию местных инициатив по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1325 «Женщины, мир, безопасность». Департамент социальной защиты населения Луганской облгосадминистрации является постоянным партнером и активным участником коалиции.

С 2019 года членами коалиции внедряется план мероприятий по реализации коммуникационной кампании, направленной на преодоление гендерных стереотипов в обществе, формирование нулевой толерантности к любым проявлениям насилия по отношению к женщинам и мужчинам, развеивание шаблонов и штампов, которые существуют в этой сфере, а также освещение вопросов по предотвращению и противодействию домашнему насилию и насилию по признаку пола, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин и тому подобное.

Одним из мероприятий коммуникационной кампании коалиции стало создание художественных композиций в общественных местах с целью визуального выражения идеи гендерного равенства, которые несут в себе важный месседж: «Мы такие же разные, как и цвета на муралах, однако нельзя забывать, что мы все равны. Равны по своим правам, обязанностям и возможностями ».

Таким образом, художественная деятельность стала проводником послания от компьютера, смартфона или другого гаджета к реальному миру: всякий, проходящий мимо эти остановки, может перейти по QR-кодом по ссылке и ознакомиться с текстом резолюции СБ ООН 1325 «Женщины, мир , безопасность », чтобы понять, что достижение гендерного равенства является ключевым вопросом в деле защиты прав человека, разрешении конфликтов и строительстве мира.

Коалиция «Луганщина. Женщины. Мир. Безопасность »создана в рамках реализации проекта« Равенство ради безопасности », финансируемого Европейским Союзом и выполняется МБФ« Украинский Женский Фонд ».