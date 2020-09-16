Карантин: Северодонецк и Меловое попали в “оранжевую” зону, Беловодск и Станица Луганская – в “желтую”

Сорок четыре новых случая заболевания Covid-19 зарегистрировали в выходные на Луганщине. Из них шестнадцать людей, прибывших из оккупированной территории и сдавших ПЦР-тест при пересечении границы.

Об этом сообщает Громадське радіо

Наибольшее количество инфицированных зарегистрировали в Северодонецке и Меловом. Поэтому в этих городах областная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций решила усилить карантинные мероприятия и ввести ограничения, касающиеся оранжевой зоны, сообщил заместитель директора Луганского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Владимир Жданов:

«Сокращение перевозки пассажиров в объеме 50 процентов от мест сидений. Это приостановление плановых госпитализаций и плановых операций. Я хочу подчеркнуть, это – плановые, не касается экстренных. А экстренные проводятся, как и проводились. Это приостановление работы хостелов. Это увеличение количества площади на 1 человека при проведении допустим массовых культурных мероприятий. В желтой и зеленой зоне этот показатель был – 5 квадратных метров, здесь он уже 20 квадратных метров на одного человека ».

А вот в Беловодске и Станице Луганской комиссия установила карантинные меры прописанные в желтой зоне, отметил Жданов.

«Запрет посещения закрытых учреждений, интернатов, домов престарелых и усиление мероприятий в целом по району с целью дальнейшего предотвращения возможных заражений».

По словам Жданова, эти ограничения в четырех городах ввели на две недели. Впоследствии их могут продолжить или отменить. Всего на Луганщине с начала карантина зарегистрировали 601 случай заболевания коронавирусом. Сейчас активных больных 299, из них лечатся в стационарах 77, остальные проходят лечение дома.