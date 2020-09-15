В ОРЛО 14 человек остались без крова из-за любительницы сжигать мусор

Во временно неподконтрольном Антраците из-за несоблюдения правил пожарной безопасности сгорел дом барачного типа. В результате 14 человек остались без жилья, восемь из них – дети.

Об этом сообщает так называемое “МЧС ЛНР”.

“Днём 14 сентября спасателям позвонили жильцы соседних домов и сообщили о загорании жилого дома барачного типа на 17 квартир по улице Невского. Когда огнеборцы приехали на место, горела деревянная крыша и соседние хозпостройки. Огонь быстро распространялся по деревянному зданию, ситуацию осложнял сильный ветер и большая площадь горения. Кроме того, могли загореться соседние жилые дома”, – сказано в сообщении.

Пришлось вызывать подкрепление. Распространение огня удалось остановить и спасти от загорания соседние дома. В целом загорание ликвидировали в 5.00 следующего дня.

Как рассказали соседи, в день происшествия одна из жительниц на заднем дворе барака развела костёр и сжигала мусор. Люди пытались её остановить и говорили, что из-за сильного ветра пламя может перекинуться на деревянное строение, так как огонь был выше одноэтажного дома.

Вследствие пожара был уничтожен барак на 17 квартир, четыре из которых были жилые, крыша на площади 900 квадратных метров, домашние вещи площадью 200 квадратных метров, хозпостройки на общей площади 300 квадратных метров. Огнём была повреждена крыша соседнего дома на площади шести квадратных метров.

Без жилья остались 14 человек, из них восемь детей. В одной из квартир жила многодетная семья. В так называемой “администрации” города решат, куда поселить пострадавшие семьи.