Зеленский назвал три условия проведения выборов на Донбассе

Украина не будет проводить выборы на временно неподконтрольной части Донбасса, пока оттуда не будут выведены иностранные войска и незаконные вооруженные формирования и при условии возвращения контроля над этими территориями.

С таким заявлением в Вене выступил президент Украины Владимир Зеленский, передает Диалог

По словам главы государства, еще одно немаловажное условие голосования в ОРДЛО – прозрачность избирательного процесса и соблюдение международных стандартов.

В свою очередь, президент парламента Австрии Вольфганг Соботка подчеркнул, что Вена поддерживает разрешение конфликта в Украине в рамках нормандского формата.