В этом году Луганщина получила 4 миллиарда гривен на ремонты дорог. И будет искать еще допфинансирование

О ремонтах дорог области в рамках инициативы Президента Украины «Национальный проект « Большое строительство» журналистам рассказал начальник Службы автомобильных дорог в Луганской области Павел Цубер.

Во время пресс-брифинга в облгосадминистрации 15 сентября,он отметил, что в текущем году уже построено и реконструировано более 133 км дорог, передает пресс-служба ЛОВГА

Среди них автодорога Станица Луганская – Северодонецк, а также 10 км дороги Н-26 Чугуев – Меловое. Этот участок (км 148 + 000 – 158 + 000) находится между населенными пунктами Сватово и Мостки.

Также продолжаются работы на маршруте Старобельск – Новоайдар, где отремонтируют участок длиной 40 км.

Начат ремонт автодороги 104 км длиной между Старобельском и Меловым. А также между Северодонецком и Золотым – 37 км.

То есть, как отметил Павел Цубер, планируется отремонтировать еще около 200 км. В общем за 2020 год, при благоприятных погодных условиях, в области восстановят 343 км.

Он отметил, что срок эксплуатации дорог, которые сейчас строят на Луганщине, составит от 10 до 12 лет.

Гарантия после текущему среднему ремонту – от 3 до 5 лет. После капитального – 10 лет.

Спикер также отметил, что в четверг, 17 сентября, будет приостановлено движение на участке дороги Т-13-06 в Новоайдаре, где будут проходить бетонные работы на мосту. Объезд будет осуществляться через Новоайдар.

В целом Луганщина уже получила около 4 миллиардов гривен на нынешние ремонты дорог, но продолжается работа по привлечению дополнительного финансирования.

Заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Олег Кравцов добавил – по личной инициативе председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александра Кубракова усилен технический контроль объектов, подлежащих ремонту, в котором не участвует Служба автомобильных дорог.