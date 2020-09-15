С начала избирательной кампании на Луганщине зарегистрировали 16 сообщений о возможных нарушениях

На сегодняшний день, 15 сентября, с начала избирательного процесса полицией Луганщины зарегистрировано 16 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

По результатам проверок было открыто 2 уголовных производства по ст. 158 «Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей» и 160 «Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму» УК Украины, к которым присоединены 6 материалов по результатам проверок сообщений.

Составлен 1 административный протокол по ст. 212-13 КУоАП «Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж и информацию о лицах, осуществивших их выпуск».

В настоящее время продолжается проведение проверок еще по 3 сообщениям, по результатам которых будет принято решение согласно действующему законодательству.

Так, во время мониторинга средств массовой информации и социальных сетей было выявлено видео одного из пользователей социальной сети под названием «Открытое обращение к Президенту Украины, Председателю СБУ, МВД и депутатов ВРУ» о полученных им данных о возможных признаках нарушения избирательного законодательства представителями одной из политических партий и депутатами городского совета. Данное обращение было зарегистрировано и материалы проверки по нему были приложены к открытому ранее уголовному производству по ст. 158 УК Украины.

12 сентября, на блокпосту вблизи населенного пункта Сватово полицейскими был остановлен автомобиль, водитель которого перевозил предвыборную агитацию (баннеры), которые не содержат выходных данных о печати, их тираже и информации о лицах, совершивших их выпуск. По данному факту проводится проверка.

14 сентября, в Кременской отдела полиции поступило сообщение о том, что возле магазина представитель исполнительной власти якобы незаконно проводит агитацию населения в поддержку своей кандидатуры на выборах. Данный факт был зарегистрирован. По результатам проверки не установлено каких-либо нарушений избирательного законодательства.

15 сентября, во время мониторинга социальных сетей выявлен пост одного из пользователей Facebook, в котором говорится о возможном нарушении избирательного законодательства, а именно незаконное назначение специалистов ТИК: бухгалтер, системный администратор и тому подобное. Данный факт зарегистрирован Северодонецким отделом полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству.

Также, 15 сентября, в Кременской отдела полиции поступило сообщение о том, что у благотворительного фонда одного из кандидатов в депутаты проходит собрание граждан. Данное сообщение зарегистрировано. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки сообщения будет принято решение согласно действующему законодательству.