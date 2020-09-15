Зеленский считает, что на оккупированной части Донбасса могут возникнуть беспорядки из-за гуманитарных и социальных проблем

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что главным приоритетом для него является окончание войны и возвращение украинских территорий.



Об этом глава украинского государства заявил в интервью австрийской правительственной газете Wiener Zeitung, передает Укринформ.

“Когда я что-то обещаю, это – не просто пустые слова. Окончание войны и возвращение украинских территорий – это мой главный приоритет. И это не какие-то романтические обещания”, – заявил Зеленский, комментируя вопрос о своих предвыборных обещаниях и их реализации после избрания.



В то же время он признал, что воплотить эти обещания – “не просто”.

“Но мы уже многого достигли. Мы вернули 140 человек из плена. Мы осуществили разведения войск. Там больше не стреляют, почти никто не погибает. За исключением одной смерти, потерь в течение семи недель больше не было. Это все видят, и Европа тоже это видит. Иногда бывают выстрелы со стороны сепаратистов. Но мы не отвечаем на них, и это хорошо “, – цитирует Wiener Zeitung Зеленского.



Президент Украины также указал на то, что сейчас на временно неподконтрольных правительству территориях Донбасса наблюдается гуманитарная катастрофа, многие заразились коронавирусом

“Но люди, которые живут на оккупированной части Донбасса, также видят, как живут украинцы по ту сторону фронта – лучше. У шахтеров на оккупированном Донбассе все плохо: они не получают нормальной заработной платы и должны платить высокие цены на воду и электроэнергию. Если терпения людей там в какой-то момент иссякнет, то могут также возникнуть беспорядки “, – отметил Зеленский.

По его убеждению, внутренний конфликт на оккупированной территории Донбасса возможен, ведь людям плохо живется, а также там есть много проукраински настроенных людей.