В ОРЛО люди продолжают подрываться на взрывоопасных предметах: в ОБСЕ сообщили подробности

СММ ОБСЕ уточняла сообщения о четырех случаях ранения мирных жителей в результате взрывов взрывоопасных предметов. Все эти случаи произошли в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ от 12 сентября



9 сентября наблюдатели общались по телефону с 30-летней женщиной, которая рассказала, что 29 июля, когда она была на смене и снимала размеры газопровода на дороге между н. п. Хрящеватое (неподконтрольный правительству, 10 км юго-восточнее Луганска) и н. п. Терновое (неподконтрольный правительству, 15 км юго-восточнее Луганска), на обочине дороги она наступила на предмет, который взорвался. По ее словам, она получила ранения левой ноги, которую в больнице ампутировали. В тот же день медперсонал больницы в н. п. Луганск (неподконтрольный правительству) сообщил СММ, что 29 июля к ним

доставили 30-летнюю женщину с тяжелыми травмами левой ноги, которую пришлось ампутировать, и многочисленными осколочными ранениями в различных частях тела.



Кроме этого, 9 сентября на улице Щербакова наблюдатели говорили с 20-летним человеком, который рассказал, что вечером 2 августа возле своей квартиры по адресу: ул. Щербакова, 1а, Луганск, он попросил двух детей (в возрасте около 10 лет) отдать ему предмет, с которым они играли, поскольку он заподозрил, что этот предмет мог быть взрывоопасным. По его словам, вскоре после того как он забрал предмет, он взорвался у него в руках. Наблюдатели видели рубцы на его шее и лице, а также заметили, что у него не было пальцев на левой руке. Мужчина показал медицинскую выписку из больницы в Луганске, согласно которой он был госпитализированы 2 августа с травмами левой руки и осколочными ранениями шеи, лица и левого глаза; все эти травмы и ранения были получены в результате взрыва.



9 сентября в телефонном разговоре с наблюдателями 40-летний мужчина рассказал, что 13 августа в поле рядом с автодорогой H-21 между н. п. Веселая Гора (неподконтрольный правительству, 16 км к северу от Луганска) и н. п. Счастье (подконтролен правительству, 20 км северу от Луганска) он получил ранения, когда его трактор-погрузчик наехал на

взрывоопасный предмет. 14 августа медперсонал больницы в Луганске сообщил наблюдателям о том, что к ним доставили мужчину с баротравмами. 23 августа рядом с местом происшествия команда СММ общалась с 50-летним коллегой потерпевшего, который сообщил, что он собственными глазами видел, как 13 августа в результате подрыва на тракторе-экскаваторе упомянутый человек получил ранения, и добавил, что пострадавшего затем отвезли в больницу.



5 сентября наблюдатели по телефону общались с 20-летней женщиной, которая рассказала, что утром 31 августа она нашла канистру напротив своего дома по адресу: ул. Крупской, 145, н. п. Александровка (неподконтрольный правительству, 63 км к юго востоку от Луганска). Она также добавила, что, когда она подняла канистру, то предмет, лежавший под ней, взорвался и ранил ее.

В медицинской выписке потерпевшей указано, что 31 августа ее госпитализировали в больницу в н. п. Должанский (быв. Свердловск, 60 км юго-восточнее Луганска) с многочисленными ранениями конечностей и травмами,

полученными от взрыва. 5 сентября команда СММ разговаривала с 30-летней соседкой потерпевшей, которая сообщила, что, когда утром 31 августа она была у себя дома, она услышала громкий шум и крик на улице. По ее словам, она вышла на улицу, где нашла раненую соседку, и вызвала скорую помощь. В тот же день по адресу потерпевшей на улице Крупской между домами №№143 и 145 наблюдатели обнаружили воронку (диаметром около 35 см). Команда СММ не смогла определить тип вооружения, который стал причиной образования воронки.