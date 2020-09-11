Это создает трудности властям: белорусские оппозиционеры указали на особенность протестов в стране

Пресс-секретарь Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и исполнительный секретарь совета Иван Кравцов, которые на днях прибыли в Украину, считают, что успех протестов в Беларуси объясняется тем, что они полностью децентрализованы.

Речь об этом шла в эфире программы “Всьо по бєспрєдєлу” с Роксаной Руно на источник TV, гостями которой они стали.

“Я сам узнаю из интернета о многих проектах. Мы этим гордимся, потому что так работает демократия. Демократия не работает таким образом, что есть один сильный лидер, который людей куда-то ведет. Люди консолидированы, скоординированы. Каждый сам берет на себя ответственность, что он будет делать. Это все работает на общую цель. Мне кажется, именно так все и должно быть. Это полностью отражает наше видение идеального государства“, – сказал Иван Кравцов.

Антон Родненков добавил, что такая система затрудняет для властей способы реагирования, поскольку протест децентрализован, он разный по формату.

“На разные целевые группы работают разные люди. Кому-то нужно говорить в одной тональности, кому-то в другой. С силовиками нужно говорить на особом языке. Со всеми можно говорить“, – отметил он.

Оппозиционер подчеркнул мирный способ протеста, которого придерживаются беларусы.

“Если мы не нарушаем закон, то, скорее всего, это делает противоположная сторона. Есть белорусский способ мирного протеста. Есть шутка, что в Беларуси после массового мероприятия чище, чем до него. Мы, белорусы, любим порядок во всем: на лавку становимся, сняв кроссовки“, – констатировал Родненков.

Детальнее о том, что говорили Антон Родненков и Иван Кравцов в гостях на источник TV читайте в материале “источника”: Колесниковой угрожали, что ее вывезут по кускам – белорусские активисты, которых вывезли в Украину.