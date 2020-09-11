Чиновники “заработали” 100 млн грн на растаможке авто: фото и видео спецоперации СБУ

Чиновники Полесской таможни создали коррупционную схему при растаможивании автомобилей, ущерб государству составил почти 103 миллиона гривен.

Как пишет “источник”, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что фигуранты организовали таможенное оформление транспортных средств со значительным занижением стоимости авто. По предварительным оценкам, противоправная деятельность таможенников привела к нанесению ущерба государству почти 103 миллиона гривен.

Сотрудники СБ Украины провели 23 обыска на таможенных постах “Луцк”, “Ровно”, “Дубно”, “Сарны” Полесской таможни и по местам жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли хозяйственную документацию, номерные знаки автотранспортных средств, таможенные и коммерческие документы, средства связи, компьютерную технику, подтверждающие незаконные сделки при таможенном оформлении автомобилей и нанесенный государственному бюджету ущерб.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.





Как сообщал “источник”, ранее правоохранители выявили факты вымогательства и получения неправомерной выгоды должностными лицами командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины и Государственной инспекции энергетического надзора Украины.