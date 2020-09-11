Украина использует в военных учениях новые ракетные комплексы: что про них известно

В командно-штабных учениях Вооруженных сил Украины “Объединенные усилия – 2020” будут задействованы ракетные комплексы ЖК-360МЦ “Нептун” и “Ольха”, недавно принятые на вооружение.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на информацию сайта “Український мілітарний портал”.

Береговой ракетный комплекс ЖК-360МЦ “Нептун” прошел испытания и уже отрабатывает возложенные на него задачи. Он оснащен крылатыми ракетами наземного базирования и предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, а также десантных кораблей и транспортов. “Нептун” способен вести прицельную стрельбу в сложных метеорологических условиях в любое время суток, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

Ракетный комплекс “Ольха” принят на вооружение ВСУ в 2018 году, сейчас проходят испытания модернизированных версий ракеты “Ольха-М”, “Ольха-М1” и “Ольха-М2”. Последняя сможет достигать дальности в 141 км и 202 км с новым видом топлива, при сохранении боевого веса 170 кг.

Кроме упомянутых ракетных комплексов, к учениям “Объединенные усилия – 2020” будут привлечены беспилотные летательные комплексы Bayraktar TB2.

Как сообщал “источник”, малый бронированный артиллерийский катер “Костополь” успешно прошел все этапы заводских и государственных испытаний и вошел в состав Военно-Морских сил Украины.