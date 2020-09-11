Поводов для встречи лидеров нормандской четверки нет: в России подвели итоги переговоров в Берлине

В пятницу, 11 сентября, в Берлине состоялись переговоры политических советников “нормандской четверки”. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что участники встречи обменялись мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины, но прорыва достигнуто не было.

Как передает “источник”, об этом пишет ТАСС.

По словам Козака, участники встречи договорились о продлении режима “тишины” на Донбассе и режима прекращения огня.

“Договорились о том, что те дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, будут безусловно соблюдаться, будут выполняться те механизмы обеспечения прекращения огня как с одной, так и с другой стороны”, – заявил Козак.

Также на переговорах, по информации Кремля, обсуждались “принципиальные подходы” к выполнению Минских соглашений и практические действия по их реализации.

Козак отметил, что “камнем преткновения” на переговорах остается позиция большинства в Верховной Раде, которая заключается в стремлении Киева “отойти от Минских соглашений”.

“Договорились о том, что в ближайшее время в Верховной Раде Украины будет рассмотрен проект постановления, который корректирует принятое 15 июля постановление”, – отметил он, добавив, что российская сторона надеется “до конца сентября выработать согласованные решения”.

Он также напомнил о заявлениях должностных лиц Украины о том, что “нужно пересмотреть Минские соглашения,что они не устраивают Украину”.

Также Козак заявил, что вопрос проведения саммита “нормандской четверки” в Берлине не обсуждался. Дата проведения новой встречи политсоветников “нормандской четверки” пока неизвестна.

Как сообщал “источник”, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что выполнение Минских соглашений невозможно из-за разных позиций Украины и РФ в вопросе очередности проведения выборов на Донбассе.