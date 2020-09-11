Киевские курсантки, которых сбил пьяный майор, отказались от компенсации: эксклюзивные фото

Курсантки Украинской военно-медицинской академии, на которых 25 августа в Киеве наехал пьяный майор Владимир Холодный, отказались от компенсации.
Как сообщает корреспондент “источника” Александр Гончаров, об этом они сообщили в пятницу, 11 сентября, на брифинге на территории Главного военного клинического госпиталя, где проходят лечение.
Одна из пострадавших девушек Александра Гуй рассказала, что с ней от имени Холодного связывался его адвокат с предложением о денежной компенсации.
“Мы отказались от его компенсации. У него самого онкобольная жена и ребенок. Его семья не должна страдать из-за его действий”, – заявила Александра.
Татьяна Николаева
Татьяна Николаева
Александра Гуй
Александра Гуй
Татьяна Николаева и Александра Гуй
Александра Гуй
Родственники курсанток
Александра Гуй
Галина Николин
Галина Николин
Еще одна из курсанток Татьяна Николаева отметила, что Холодный их сделал калеками на всю жизнь, а также и искалечил своих детей своими действиями.
Пострадавшие рассказали о проведении расследования наезда работниками правоохранительных органов и заявили, что следователь по делу по имени Александр еще ни разу не пришел к ним отбирать показания.
“Мы его даже ни разу не видели”, – сказала Галина Николин.
Как сообщал “источник”, одной из курсанток Военно-медицинской академии, которая 25 августа стала жертвой наезда пьяного майора на улице Зоологической в столице, могут ампутировать вторую ногу.