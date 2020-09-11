Киевские курсантки, которых сбил пьяный майор, отказались от компенсации: эксклюзивные фото

Курсантки Украинской военно-медицинской академии, на которых 25 августа в Киеве наехал пьяный майор Владимир Холодный, отказались от компенсации.

Как сообщает корреспондент “источника” Александр Гончаров, об этом они сообщили в пятницу, 11 сентября, на брифинге на территории Главного военного клинического госпиталя, где проходят лечение.

Одна из пострадавших девушек Александра Гуй рассказала, что с ней от имени Холодного связывался его адвокат с предложением о денежной компенсации.

“Мы отказались от его компенсации. У него самого онкобольная жена и ребенок. Его семья не должна страдать из-за его действий”, – заявила Александра.

Татьяна Николаева источник / Александр Гончаров 1 / 1 Татьяна Николаева источник / Александр Гончаров 1 / 1 Александра Гуй источник / Александр Гончаров 1 / 1 Александра Гуй источник / Александр Гончаров 1 / 1 Татьяна Николаева и Александра Гуй источник / Александр Гончаров 1 / 1 Александра Гуй источник / Александр Гончаров 1 / 1 Родственники курсанток источник / Александр Гончаров 1 / 1 Александра Гуй источник / Александр Гончаров 1 / 1 Галина Николин источник / Александр Гончаров 1 / 1 Галина Николин источник / Александр Гончаров 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1

Еще одна из курсанток Татьяна Николаева отметила, что Холодный их сделал калеками на всю жизнь, а также и искалечил своих детей своими действиями.

Пострадавшие рассказали о проведении расследования наезда работниками правоохранительных органов и заявили, что следователь по делу по имени Александр еще ни разу не пришел к ним отбирать показания.

“Мы его даже ни разу не видели”, – сказала Галина Николин.

Как сообщал “источник”, одной из курсанток Военно-медицинской академии, которая 25 августа стала жертвой наезда пьяного майора на улице Зоологической в столице, могут ампутировать вторую ногу.