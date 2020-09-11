Резников считает, что реинтеграция неподконтрольных территорий Донбасса может занять больше 25 лет

Возвращение под контроль Украины неподконтрольных территорий Донбасса может занять больше 25 лет, считает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Об этом передает ДонПресс

Полноценная реинтеграция неподконтрольных территорий Донбасса требует длительного времени, рассказал Алексей Резников в интервью «Фактам» опубликованном 11 сентября. Он считает, что процесс реинтеграции неподконтрольных территорий включает в себя изменение ментальности их жителей.

«Давайте будем честны. Победа в войне и полноценная реинтеграция — это не одномоментные вещи. Когда я говорю, что возвращение под контроль Украины оккупированной территории Донбасса может занять больше 25 лет, то это прежде всего про изменение ментальности. «, — сказал Резников.

Он добавил, что в ближайшее время на контрольных пунктах въезда-выезда начнут обустраивать хабы.



«Я уже сегодня поставил задачу своим коллегам, что это будут мобильные комплексы. Фишка в том, что они не будут вмуровываться в землю и в любой момент могут быть демонтированы. Верю, что мы потом перевезем их из Станицы Луганской, Золотого, Счастья, Новотроицкого, Чонгара, Каланчака и поставим на украинско-российской границе на постоянной основе. Вот это для меня символ окончания войны», — резюмировал он.