Модернизация водоканала, ремонт дорог и новая коммунальная техника: о чем рассказал глава Лисичанской ВГА на пресс-конференции

Сегодня, 11 сентября, руководитель военно-гражданской администрации г.. Лисичанска Александр Заика провел первую пресс-конференцию. Не случайно местом проведения мероприятия был выбран ЛКСП «Лисичанскводоканал» – самое проблемное коммунальное предприятие города.

Вместе с новым директором водоканала Юрием Явтушенко руководитель ВГА очертил современное состояние и перспективы развития предприятия и города в целом, сообщает пресс-служба ВГА.

Основной задачей по модернизации водоканала Александр Сергеевич назвал обеспечение бесперебойного водоснабжения населения и промышленных предприятий Лисичанска, Новодружеска и Приволья.

«Для этого выполняется реконструкция двух Белогоровских магистральных водоводов Ду 600 мм и Ду 500 мм протяженностью 10,8 км каждого участка. Согласно проекта осуществляется замена 4600 м водовода Д 500 мм. Проект будет реализован за счет средств государственного фонда регионального развития и местного бюджета.

Кроме того, запланировано выполнение проекта замены водовода Д 800 мм длиной 2600 м, приобретение нового насоса, замена старого центробежного горизонтального насоса подачи питьевой воды на ВНС «Белогоровская», строительство новой подстанции, замена погружных насосов на скважинах, ремонт линии электропередач 6 кВ Белогоровского водозабора , протяженностью 5 км, замену линии электропередач 6 кВ между ВНС 1 подъема «Лесная Дача» и ВНС 2 подъема «Лесная Дача», протяженностью 5 км.

Все эти работы планируется завершить до конца 2021 года. Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств областного бюджета », – отметил руководитель ВГА города Лисичанска.

В свою очередь директор ЛКСП «Лисичанскводоканал» Юрий Явтушенко представил схему круглосуточной подачи воды из Белогоровского магистрального водовода, показал уже выполненные работы на отдельных участкам, озвучил сроки выполнения предстоящих работ. Также глава предприятия отметил неизбежное, но незначительное повышении тарифа на водоснабжение и водоотведение для потребителей в связи с экономической необоснованностью современного тарифа.

Кроме замены оборудования Александр Заика подчеркнул необходимость приобретения современной техники для водоканала, а именно: комбинированной машины для аварийного и профилактического очищения канализационных труб, колодцев и отстойников, транспортировки и выгрузки жидких отходов, что позволит существенно улучшить качество услуг по централизованному водоотводу, улучшит экологическое состояние окружающей среды и значительно увеличит срок эксплуатации канализационных сетей городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье.

По другой технике, то Александр Сергеевич подчеркнул важность закупки для коммунальных предприятий города за средства местного бюджета современной дорожной комбинированной машины круглогодичного использования и двух тракторов BELARUS-82.1. Такое приобретение повысит эффективность и качество содержания городских дорог, уменьшит затраты на обслуживание техники, позволит оперативно локализировать аварийные ситуации во время зимнего периода, обеспечит надлежащую безопасность движения на дорогах города и снизит риск дорожно-транспортных происшествий.

Касаясь темы дорог города Лисичанска, руководитель ВГА подчеркнул, что в августе 2020 Службой автомобильных дорог в Луганской области был заключен договор на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р – 66 «Контрольно-пропускной пункт« Демино-Александровка »- Сватово – Лисичанск – Луганск ». Сюда входят 8 улиц города Лисичанск протяженностью 13,5 км. На сегодняшний день работы уже начаты, их завершение планируется в текущем году.

«Также в 2021 году в планах начать капитальный ремонт моста по ул. Первомайская за счет средств областного бюджета. Сейчас идет процедура открытых торгов, объявленная управлением развития и содержания сети автомобильных дорог области Луганской областной государственной администрации », – отметил Александр Заика.

Напоследок Александр Сергеевич отметил перспективе ремонта банно-оздоровительного комплекса «Волна»: «Для ремонта комплекса в целом потребуется около 30 млн. грн. Первоочередными мерами по реконструкции является капитальный ремонт кровли и изготовление проектно-изыскательских работ. Несмотря на то, что заведение пользовалось спросом среди горожан, решено было внести вопрос его реконструкции к приоритетным », – подытожил руководитель ВГА и выразил надежду на реализацию перспективы в ближайшие время.