Гайдай: “Не столько война нанесла ущерб Лисичанску, сколько распри местных «царьков»”

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай во время дискуссии « Власть и журналисты: диалог через понимание » в рамках VI” Донбасс Медиа Форума » рассказал, сколько проработают новые ВГА на Луганщине

«Мы взяли на себя колоссальную ответственность, нам не на кого будет указывать пальцем, но за период работы военно-гражданских администраций мы продемонстрируем, как можно эффективно управлять территориями. К каким бы спекуляций не прибегали политические популисты, как только получим выводы от СБУ и командования ООС о возможности проведения выборов, они будут назначены », – заявил Сергей Гайдай, передает пресс-служба ЛОВГА.

Кроме сложной ситуации безопасности, среди причин, по которым в некоторых громадах Луганщины отменены выборы, Сергей Гайдай отметил бездействие местных органов власти.

«Были тысячи обращений о введении ВГА. Ведь Лисичанск сегодня похож на Припять. Не столько война нанесла ущерб городу, сколько распри местных «царьков». В Северодонецке мэр восемь раз восстанавливался в должности. Будут ли они «против», если председатель ВГА все берет под контроль? Безусловно – да! » – отметил он.

Участники дискуссии затронули и вопрос эффективных инструментов коммуникации между властью и общественностью, а также поддержки местной прессы.

Глава области сообщил, что наиболее оперативным инструментом для общения он считает Фейсбук, лично ведет свою страницу и общается в мессенджере с корреспондентами. А также добавил, что в области реализуется «Программа информационной реинтеграции и развития информационной сферы на 2020-2023 годы», в рамках которой заключены соглашения с областной газетой «Луганщина.ua», 16 реформированными изданиями и местным телевидением.



Напомним, что 11-12 сентября в «Донбасс Медиа Форуме» принимают участие около 60 спикеров из 14 стран мира. Из-за эпидемиологических вызовов участники впервые приобщаются онлайн.

Тема Форума – «Сотрудничество во время изоляции». В программе 18 дискуссий и воркшопов от украинских и зарубежных экспертов из Великобритании, Грузии, Венгрии, Эстонии, Франции, Чехии, Швеции, Польши, Нидерландов, Боснии, Хорватии, Никарагуа, Сальвадора.

Среди спикеров представители ведущих медиа и ГО, органов местной и государственной власти, регуляторов, а также правозащитники и аналитики.