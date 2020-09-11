В Горском внедряют проект по раздельному сбору мусора. ФОТО

Общественная организация «Горский БУМ» реализовала свою инициативу, направленную на защиту окружающей среды путем установления в городе новых контейнеров для раздельного сбора мусора.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА

В начале месяца активисты получили 15 специализированных контейнеров из сварной металлической сетки для сбора и утилизации вторичного сырья – пластика, а на днях прибыл и 31 новый контейнер для твердых бытовых отходов.



Реализация указанного проекта стала возможной при организационной поддержке ОО «Взаимодействие-Плюс» в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке правительств Дании, Швейцарии и Швеции.



При поддержке местных властей и работников ЖКХ контейнеры установят на каждом мусорной площадке города.



Кроме того, представители общественной организации проводят среди местных жителей информационно-разъяснительную кампанию по сортировке мусора и подчеркивают им необходимость использовать контейнеры по назначению и отделению пластика.