В рамках нового проекта в Лисичанске установят 21 камеру видеонаблюдения и видеорегистраторы

Вчера, 10 сентября, в военно-гражданской администрации г. Лисичанска состоялся круглый стол по обсуждению реализации проекта «Повышение уровня общественной безопасности для Лисичанской громады путем внедрения (обновления) городской программы профилактики преступности, путем проведения публичного обсуждения программы в формате «Форума взаимодействия ради безопасного будущего » с использованием подходов партисипативного менеджмента», который реализуется в рамках программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Королевства Нидерландов.

Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации.

В мероприятии приняли участие руководитель ВГА г. Лисичанска Александр Заика и сотрудники ВГА, мэр Новодружеска Андрей Гайдуков, представители учреждений культуры и образования, общественных организаций, правоохранительных органов, предприниматели.

Обращаясь к присутствующим с приветственным словом, Александр Заика выразил надежду на плодотворное сотрудничество с общественностью ради улучшения жизнедеятельности города.

Цели и сроки реализации проекта очертила его руководитель Ирина Никульникова:

«Общественная организация «Східна варта» получила грант на внедрение комплексной системы безопасности Лисичанской громады. Период реализации проекта с 31 августа по 31 декабря 2020 года. Ожидается, что в результате реализации проекта среди жителей повысится уровень общественной безопасности, возрастет доверие между обществом и органами власти/правоохранительными органами, а также в громаде появится механизм взаимодействия всех участников и служб, ответственных за безопасность города. А также внедрится комплексная, гибкая система безопасности нового поколения с использованием видеонаблюдения, которая будет непрерывно мониторить ситуацию в режиме реального времени, своевременно, автоматически оповещать о тревожных, угрожающих и чрезвычайных событиях для их предотвращения или немедленного устранения ».

Отметим, что в рамках проекта будет установлено 21 камеры видеонаблюдения, видеорегистраторы, и необходимое оборудование, что расширит центр управления системы видеонаблюдения города.

Параллельно будет организовано по три сессии по разработке программы «Безопасная громада» с привлечением фасилитатора диалога и Рабочей группы для разработки (обновления) городской программы профилактики преступности на 2020-2023 годы. С целью повышения уровня общественной безопасности будет распространена социальная реклама (видеоролик) относительно безопасного поведения и безопасных путей передвижения для различных представителей общества. А также проект «Об утверждении городской программы профилактики преступности на 2020- 2023 годы» будет представлен на рассмотрение руководителю ВГА г. Лисичанска.

Кроме того, будут разработаны и напечатаны статьи «Памятка поведения для безопасности жителей Лисичанска в случае угрозы / факта совершения преступления» (тираж газеты 3000 шт.). Заключительным мероприятием проекта будет проведение Форума «Безопасная Лисичанская громада ради будущего» с участием не менее семи спикеров и 70-ти участников.

Во время мероприятия удалось не только обсудить все будущие этапы проекта, но и согласовать важные вопросы безопасности школьников на дорогах и проведение опроса горожан по неотложным вопросам безопасности в городе.