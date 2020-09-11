В центре неподконтрольного Луганска установили бюст первого главаря “ЛНР” Болотова. ФОТО

В центре временно неподконтрольного Луганска на площади Героев Великой Отечественной войны сегодня, 11 сентября, оккупанты открыли бюст первого главаря “ЛНР” Валерия Болотова.

Об этом сообщают сепаратистские ресурсы.

Автором бюста стал скульптор Александр Редькин. Он на открытии заявил, что ” это далеко не первая его работа, которую открывают в рамках празднования Дня города в Луганске”

Валерий Болотов — активный участник так называемой “русской весны” в Луганске в 2014 году. Назначил себя главой «Луганской народной республики» в мае 2014 года. В августе объявил о своем временном уходе в “отставку”, ссылаясь на последствия ранения. После этого выехал в Москву.

Болотов умер в 2017 году в Москве. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Но жена Болотова подозревает, что его отравили в кафе «Красная машина».